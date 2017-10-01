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Prenses tacını Rus güzel taktı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasında Rus güzel Anastasia Belskikh'in birinci oldu

01 Ekim 2017 15:16

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen World Final Princess Of The Globe 2017 yarışmasında Rus güzel Anastasia Belskikh\'in birinci oldu.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde gerçekleşen yarışmaya 21  güzel katıldı. Modacı Aleksandar Dudado\'nun tasarımlarını izleyicilere sunan güzeller, 8 günlük bir kamp döneminin ardından jüri karşısına çıktı. Dans gösterileriyle başlayan yarışmada Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Almanya, Çin, Senegal, Türkiye, Kırgızistan, Belarus, Rusya, Sibirya, Letonya, Ukrayna, Bulgaristan, Portekiz, Moldovya, Estonya, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Dominik Cumhuriyeti\'nde yarışmaya katılan 21 güzel, çeşitli kostümler ile podyumda boy gösterdi. Yarışma sonunda yarışmaya Rusya\'dan katılan Anastasia Belskikh\'in birinci, Karadağ\'dan Sladyana Martic ikinci, Ukrayna\'dan Maria Moroz üçüncü, Türkiye\'den Ezgi Demir dördüncü ve Sırbistan\'dan Bilyana Vuyanovic de beşinci oldu.
Yarışma birincisi Anastasia Belskikh\'nin Kasım ayında Malezya\'da düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması\'na katılmaya hak kazındığı bildirildi.

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