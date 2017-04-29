Prenses Margaret Ödülü'nü kazanan Aslı Erdoğan, yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle törene gidemeyecek

Avrupa Kültür Vakfı'nın uluslararası tanınmış sanatçılara verdiği Prenses Margaret Ödülü'nü kazanan yazar Aslı Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmadığı için 9 Mayıs'ta düzenlenecek ödül törenine katılamayacak.

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aslı Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Hollanda Kraliçesi Maxima'nın bizzat vereceği ödülü, Aslı Erdoğan adına Fransız yayıncısı, Actes Sud yayınevinin editörü Timour Muhidine alacak. ‘Taş Bina’nın İngilizce çevirmeni Sevinç Türkkan ve avukat Erdal Doğan’ın da katılacağı törende Aslı Erdoğan hakkında bir video izletilecek.

Kasım ayında Karl Tucholsky ödülünü kazanan ve PEN Onursal Üyesi seçilen Aslı Erdoğan, cezaevinde olduğundan ödüllerini alamamıştı.

Tahliye edilmesine karşın yurt dışına yasağı kaldırılmayan Aslı Erdoğan geçtiğimiz aylarda Theodor Heuss Madalyası (Almanya) ve Bruno Kreiss (Avusturya) İnsan Hakları Ödülüne’de değer bulunmuş, ancak yine ödüllerini almaya gidememişti.

Davet edildiği pek çok kitap fuarı, konferans ve edebiyat festivaline gidemeyen Aslı Erdoğan, katılamadığı her ödül töreninin, uzun zaman silinmeyecek kara bir iz bıraktığını, Türkiye’nin yazarlarına layık gördüğü muameleyi tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke bugüne dek yüz altmıştan fazla şairini ve yazarını hapse atmış, anlaşılmaz bir hınçla mütemadiyen aslında kendi dilini kesmiş, hakikatle yüzleşmeyi reddederek kendi vicdanını deşmiştir"

Mayıs ayı içinde kamuoyuna açıklanacak önemli bir edebiyat ödülünü de aldığını belirten yazar, bu törene de katılamazsa, olayın skandal boyutlarını aşacağını ekledi.