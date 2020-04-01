Prens William, Koronavirüs salgınıyla mücadele için ambulans pilotluğuna dönmek istiyor

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Cambridge Dükü Prens William, dünya yeni tip Koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken cephede mücadele edenler arasında yer almak istiyor. Prens William'ın daha önce yaptığı hava ambulans pilotluğu görevine dönmek istediği belirtildi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Prens William'ın pandemiyle mücadelede görev alarak ambulans pilotluğuna dönme isteği olduğunu aktardı. Öte yandan Prens, hava ambulans pilotu olarak çalışmayı Kraliyet ailesindeki işlerine tam zamanlı olarak başlamak için bırakmak zorunda kalmıştı.

Babası Prens Charles'ın Koronavirüs iyileşme sürecinde olması, kardeşi Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmiş olması ve amcası Prens Andrew'un hakkında cinsel taciz iddiaları çıkmasından sonra kamu görevlerinden ayrılmış olması Prens William'ı çalışan tek üst düzey kraliyet üyesi konumuna getirdi.