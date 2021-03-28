Cambridge Dükü Prens William, "dünyanın en seksi kel erkeği" olarak belirlendi.

The Sun'ın aktardığı habere göre, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi hizmeti sunan Longevita'nın yaptığı bir araştırma Google aramalarına bakarak bloglar, raporlar ve makalelerde Cambridge Dükü Prens William'ın 17.6 milyon kez 'seksi' olarak tanımlandığını gösterdi.

Araştırmanın bulgularına göre, internette en çok 'seksi' olarak tanımlanan kel erkekler arasında Mike Tyson, Jason Statham, Pitbull, Michael Jordan, Vladimir Putin, Vin Diesel yer aldı.

Longevita'nın yaptığı araştırma sosyal medyada paylaşıldı.