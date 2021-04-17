Prens Philip'in tabutunu kendi tasarladığı Land Rover taşıyacak

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Edinburgh Dükü Prens Philip'in tabutunu modifiye edilmesine yardımcı olduğu bir Land Rover taşıyacak.

1954 yılında hala bir prenses olan II. Elizabeth ve Prens Philip Avustralya'ya gerçekleştirdikleri ilk kraliyet ziyaretinde arkası geniş ve üstü açık bölmeye çevrilmiş Land Rover'a binmişti. Prenses ve prens, bu bölmeden halka el sallamıştı.

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Philip ve Land Rover'ın iş birliği sonucunda bu otomobile benzer bir araç ortaya çıkmıştı. New York Times'ın aktardığına göre Philip, dünyaca ünlü Britanyalı otomobil şirketiyle birlikte Defender TD5 130'u bir tabut taşıyabilecek şekilde tekrar tasarlamıştı. 2003'te başlayan proje 2019'da bitmiş ve Prens'in talebiyle birçok askeri araç gibi koyu yeşile boyanmıştı.

Bu otomobil, Prens Philip'in tabutunu bugün Windsor Sarayı'ndan saray toprakları içinde bulunan St. George's Kilisesi'ne taşıyacak.

Britanya'da kraliyet ailesi cenaze törenlerinde genellikle at arabaları kullanılırken, Land Rover'lara sevgisi bilinen Prens Philip için bu değişiklik yapılacak.

Britanya Başbakanı Boris Johnson bu hafta başında Prens Philip ile ilgili konuşmasında tasarladığı Land Rover'a değinerek, "O her şeyden önce pratik bir adamdı. Bir makine veya bir ulusal kurum gibi geleneksel bir şeyi alarak kendince geliştirmenin bir yolunu bulabilir, 20. veya 21. yüzyıla uygun hale getirebilirdi" demişti.

Prens Philip'in cenaze töreni bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle törene sadece 30 davetli katılabilecek.

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