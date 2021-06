Prens Philip'in ölümünün ardından özel yayına geçen BBC'ye şikayet rekoru

Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümünden sonra BBC'nin günlerdir yaptığı özel yayınlar, Britanya televizyon tarihinin şikayet rekorunu kırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip'in anısına özel yayınlara geçen BBC, izleyiciler tarafından çok sayıda şikayet aldı. En az 110 bin kişinin BBC'ye ulaşarak bütün yayın akışının Prens Philip'e adanmasına tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

BBC One ve BBC Two kanalları cuma akşamının bütün yayınını Prens Philip'e adayınca reytinglerde ciddi bir düşüş gözlemlendi. The Guardian'ın ulaştığı BBC şikayetlerine göre hafta sonu boyunca tepkiler sürdü.

Prens Andrew'a yer verilmesine de tepki geldi

Yayınların sadece Prens Philip'e adanmasının yanı sıra yaklaşık 400 kişi de cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'le ilgili geçmişiyle gündeme gelen oğlu Prens Andrew'a yer verilmesine tepki gösterdi.