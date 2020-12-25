Prens Harry ve Meghan Markle, Noel'i Kraliyet ailesinden uzakta geçiriyor: "Kendi geleneklerini oluşturuyorlar"

Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle, Noel'i ABD'de beraber geçirecek. People dergisine konuşan bir yakınları "Bu Prens Harry'nin İngiltere'den uzak ikini Noel'i, Meghan onun için özel bir tatil olmasını istiyor" dedi.

People dergisinde yer alan habere göre, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ikinci kez geleneğin dışında Noel tatilini ABD'de geçirecek. Çift, 2017 ve 2018 yıllarında Noel tatillerini Kraliyet ailesiyle birlikte geçirmişti.

Dergiye konuşan bir yakınları, "Bu Harry'nin İngiltere'den uzak ikinci Noel'i. Meghan onun için özel bir tatil olmasını istiyor. Kendi geleneklerini kendileri oluşturuyorlar" dedi.