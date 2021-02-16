Prens Harry ve Meghan Markle çifti, sessizliğini Oprah Winfrey'e bozacak

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İkinci çocuklarını beklediklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin uzun zaman sonra ekran karşısına çıkarak Oprah Winfrey'nin programına katılacağı öğrenildi.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, televizyon dünyasının ünlü sunucusu Oprah Winfrey'in CBS kanalındaki programına konuk olacak.

7 Mart'ta yayınlanacağı duyurulan program ilk olarak Markle ve Winfrey'in "Kraliyet ailesine adım atmak, evlilik, annelik, yardımseverli çalışmaları" gibi alanlarda sohbetiyle başlayacak. Daha sonra sohbete Prens Harry'nin de katılmasıyla çiftin Britanya'dan ayrılarak ABD'ye yerleşme kararını nasıl aldığı konuşulacak.

Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye taşındıklarından bu yana kamuoyunun gözü önünde olmayı tercih etmiyor, kendileriyle ilgili iddiaları yanıtsız bırakıyordu.