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Yaşam
BBC Türkçe

Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle nişanlandı, düğün 2018 baharında

33 yaşındaki Galler Prensi Harry ile 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle'ın nişanlandıkları ve önümüzdeki bahar evlenecekleri açıklandı. Çift Kensington Sarayı'nda yaşayacak.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Veliaht Prensi Charles ve 20 yıl önce ölen Prenses Diana'nın küçük oğlu Galler Prensi Harry ile Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ın nişanlandıkları ve önümüzdeki bahar evlenecekleri açıklandı.

2016 yazında tanışan çiftin bu ayın başlarında nişanlandıkları, Londra'daki nişandan sadece Kraliçe 2'nci Elizabeth ve Harry'nin ailesinden bazı kişilerin haberi olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki Markle evlendikten sonra Londra'daki Kensington Sarayı'nda yaşayacak.

Nişan haberi Prens Charles adına yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada düğünle ilgili ayrıntıların sonradan ilan edileceği kaydedildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Kraliçe 2'nci Elizabeth ve kocası Edinburgh Dükü Prens Phillip'in çift adına büyük mutluluk duyduğu belirtildi.

Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ve karısı Cambridge Düşesi Catherine (Kate) Middleton ile Başbakan Theresa May ve anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de Prens Harry ve Markle'ı kutladı.

Prens Harry ve Markle, ilk kez Eylül'de birlikte görüntülenmişlerdi.

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