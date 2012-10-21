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Yaşam

Prens Guillaume ile Kontes Stephanie evlendi

Prens Guillaume ile Kontes Stephanie, kıyılan resmi nikahın ardından yapılan kilise töreniyle dünya evine girdi

21 Ekim 2012 01:45

Lüksemburg Veliaht Prensi Guillaume ile Belçika Kontesi Stephanie de Lannoy, Notre Damme Katedrali'nde düzenlenen törenle evlendi.

Tören dolayısıyla birbiri ardına atılan havai fişekler izleyicilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kraliyet aileleri mensuplarını da sokaklara çekti.

Törene, Japonya Veliaht Prensi Naruhito, İsveç ve Danimarka kraliyet ailelerine mensup çiftler, İngitere Kraliçesi Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Edward ile eşi Sophie'nin de aralarında bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kraliyet ailesi mensupları katıldı.

Uluslararası ilişkiler eğitimi alan Prens Guillaume, 900 askerden oluşan Lüksemburg ordusunda yarbay olarak görev yapıyor.

Prens Guillamume, Nepal'in aralarında bulunduğu bazı ülkelere yaptığı insani yardım amaçlı gezileriyle tanınıyor.

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