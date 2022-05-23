Dilvin Gerçek Arıcı’nın kaleme aldığı “Prens Çıplak” okuyucularıyla buluştu.

Çocuk yaşlarda anne ve babasını kaybeden Farilya, hayatını eril şiddetine maruz kalmış kadın ve çocuklara adamıştır. Kuzguncuk ile Beşiktaş arasında geçen dünyası, katıldığı bir yemek sonrasında baştan aşağıya değişecektir. Aşk, Farilya’nın kalbini ve gözlerini körleştirmiştir artık. Aşkı, tutkuyu ve nefreti uçlarda yaşamaya başlamıştır. Hayatının alt üst olacağı olaylar silsilesi tüm çıplaklığıyla akarken; gördüğü, şüphelendiği ne varsa görmezden gelecektir.