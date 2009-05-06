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Yaşam

Prens Charles'tan tropikal ormanlar için kampanya

06 Mayıs 2009 10:51

İngiltere veliaht prensi Charles, tropikal ormanların korunması amacıyla internette kampanya başlattı.

Prens, kamuoyunun duyarlılığını artırmak amacıyla başlattığı kampanyada, internet kullanıcılarına ormanların korunması amacıyla kurulması tasarlanan derneğe katılmaları için çağrıda bulundu.

Prens, MySpace adlı sitede yayınlanan 90 saniyelik klipte, Tibetlilerin ruhani lideri Dalay Lama, efsanevi futbolcu Pele ve Amerikalı aktör Harrison Ford'la birlikte iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve ormanların yok edilmesinin önüne geçilmesi için acil eylem çağrısında bulunuyor.

Klipte prensin iki oğluyla oyuncu Robin Williams, aktör Daniel Craig ve şarkıcı Joss Stone da yer alıyor.

Prens Charles, internette bir sosyal siteyi kullanan ilk İngiliz kraliyet mensubu oluyor.

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