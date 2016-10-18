Premier Lig'de Liverpool ve Manchester United'ın tadı yok!

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasının kapanış maçında ezeli rakipler Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan 'tatsız' karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Ibrahimovic ve Pogba’nın uzaktan şutlarıyla rakip kaleyi yoklayan konuk ekip karşısında 30. dakikada Firmino’nun kafa vuruşuyla gole yaklaşan Liverpool, İspanyol file bekçisi De Gea’yı geçemedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Ev sahibi ekibin tempolu başladığı ikinci yarıda, Matip’in pasıyla ceza alanında hareketlenen Emre Can’ın üç Manchester Unitedlı futbolcu arasından yaptığı vuruşta kaleci De Gea topu son anda çelerek gole izin vermedi.

70. dakikada Brezilyalı Coutinho’nun ceza yayı önünden kaleye çektiği sert şutta, bir kez daha sahneye çıkan İspanyol kaleci meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Baskılı oyununu sürdüren ancak skor üretemeyen Liverpool, golsüz sona eren maçta rakibiyle puanları paylaştı. Eleştirilen performansı nedeniyle ligdeki Leicester City ve Stoke City maçlarında yedek kulübesinde oturan Rooney, Liverpool karşısında da ilk 11’de yer almadı.

Bu sezon lig maçlarında toplam 44 dakika forma şansı bulan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’a ise teknik direktör Jurgen Klopp ilk kez ilk on birde görev verdi.

Liverpool’a ise De Gea iki kritik pozisyonda gol izni vermedi.

Bu sonuçla Liverpool 17 puanla 4. sırada, Manchester United ise 14 puanla 7. sırada haftayı tamamladı.