'Prematüre doğum, 5 yaş altı çocuk ölüm nedenleri arasında ikinci sırada'

BURSA,(DHA)-DÜNYADA prematüre doğum oranının yüzde 11\'lerde olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, \"Prematüre doğum, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde zatürreden sonra ikinci sırada yer alıyor\" dedi.

Son yıllarda, özellikle üremeye yardımcı tekniklerin kullanımıyla beraber artan çoğul gebelik sayısı ile orantılı olarak, preterm doğum sıklığında belirgin artış ortaya çıktığını söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, \"Tüm dünyada prematüre doğum oranlarının yaklaşık yüzde 11\'lerde olduğu tahmin edilmektedir. Prematüre doğumların yüzde 84\'ü 32\'nci ve 36\'ncı, yüzde 10\'u 28\'inci ve 32\'nci haftalar arasında. Yüzde 5\'i de 28\'inci haftadan önce görülmektedir. Prematüre doğum, 5 yaş altı çocuk ölüm nedenleri arasında zatürreden sonra ikinci sırada yer almaktadır\" dedi.

Prematüre doğan bebeklerin ne kadar prematüre doğduklarına göre farklılıklar gösterdiğini ifade eden Dr.Mesut Arslan, \"Bazıları sadece sınırda prematüredir ve kısa bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilip, sağlam bir yenidoğan bebek gibi izlenebilir. Bazıları ileri derecede prematüredir ve hastanede çok uzun süre kalmak zorunda olur. Gebelik haftası azaldıkça komplikasyon gelişme riski daha da artmaktadır. Bu nedenle en yüksek ölüm ve sakatlık oranı, 25\'inci hafta ve öncesinde doğan aşırı prematürelerde görülmektedir\" diye konuştu.

Prematüre bebeklerde görülen komplikasyonlara da değinen Arslan, bunları \'sarılık, prematüre apnesi, hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE), kafa içi kanama, prematüre retinopatisi, solunum güçlüğü sendromu,kronik akciğer hastalığı, kardiyovasküler problem, hipoglisemi, beslenme problemleri, anemi, davranışsal ve psikolojik sorunlar\' olarak sıraladı. Erken doğan bazı çocuklarda yaşıtlarına göre dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu gibi davranışsal ya da psikolojik sorunların da gelişebileceğini kaydederek, \"Kronik sağlık sorunları; Enfeksiyonlar, astım ve beslenme sorunları ile Ani Bebek Ölümü Sendromu riski altındadırlar\" açıklamasında bulundu.

Prematüre doğumun birçok nedeni olduğunun altını çizen Dr. Mesut Arslan, \"Ana rahmindeki bebek, rahim ve plasentayı ilgilendiren durumlar prematüre doğum nedeni olabilir. Annenin gebelik sırasında, alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, beslenme bozukluklarına bağlı kilo alınamaması, bakımsızlık ve aşırı yorgunluk ile aşırı stres de prematüriteye neden olabilir. 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü gebelikler prematüre doğum için riskli sınırlardır. Sık doğum yapmak, hipertansiyon, şeker hatalığı, kansızlık, pıhtılaşma bozuklukları, enfeksiyonlar gibi hastalıklarının olması, rahimin küçük olması, rahim tümörü gibi rahime ait yapısal bozukluklar, servikal yetersizlik prematüre doğumlara yol açabilir. Çoğul gebeliklerde bebek sayısı arttıkça erken doğum riski de artar. Doğumsal anomaliler, büyüme geriliği, erkek cinsiyet, enfeksiyonlar gibi durumlar prematüre doğuma neden olabilir\" dedi.

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