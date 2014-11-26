Prandelli, Abdurrahim Albayrak'ı yalanladı: Para kazanmaya gelmedim

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve bir anlamda hakkında açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak’ı yalanladı. Prandelli, “Önemli hedefler buradayım. Galatasaray’a kazanmak için geldim. Para kazanmaya değil. Benim sözleşmem hiçbir şarta bağlı değil. Eski başkanımız beni çok önemli ve yenilikçi projelerle ikna etti” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

"Benim sözleşmem hiçbir şarta bağlı değil. Bilakis, ben buraya kazanmak için geldim. Para kazanmaya değil” diyen Prandelli’nin açıklamaları şöyle:

- Cumartesi günkü mağlubiyetten ve yaşanan tüm olayların ardından, bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle herhangi bir sorumluluktan kaçmadığımı, tüm yapıcı eleştirileri kabul ettiğimi ve buraya bu önemli hedef için geldiğimi tekrardan söylemek isterim. Eski başkanımız beni çok önemli ve yenilikçi bir proje ile ikna etti. Bu projeye göre; Avrupa’da, biri İtalya’dan, biri Almanya’dan ve biri İngiltere’den olmak üzere, üç kulüp satın alınacak ve bu kulüpler, Galatasaray ile birlikte benim kontrolümde olacaktı.

Aysal ‘üstesinden gelirim’ dedi

- Benim idealimdeki kadroda 20 oyuncu ile birlikte altyapıdan dört oyuncu daha vardı. Böylece kadronun kalitesini arttırarak geçtiğimiz sezon yaşanan istikrarsızlığın önüne geçmeyi planlıyorduk. Göreve başladıktan sonra Pato, Ibarbo, Doria, Balanta, Marcelo, Douglas, Campbell ve Song gibi oyuncuların transferi için iletişime geçmiştik. Ve bu isimlerden en az ikisini kadromuza katmak istiyorduk. İmzayı attıktan 20 gün sonra ise bunun tam tersine Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal, samimi bir şekilde, ekonomik olarak böyle bir gücümüzün olmadığını ifade etti.

- Başkan ise kendisinin bu durumun üstesinden geleceğini söyleyerek başka isimler önermeye devam etti. Sonrasında yaşananları biliyorsunuz. Biz durumu kabul ederek kollarımızı sıvadık, elimizdeki takımdan maksimumu almak için çalışmaya devam ettik. Benim sözleşmem hiçbir şarta bağlı değil. Bilakis, ben buraya kazanmak için geldim. Para kazanmaya değil.