Albayrak'tan Aysal'a: Birtakım sözler verip ondan sonra ortadan kaybolmuşlar

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, eski başkan Ünal Aysal ve ekibini eleştirerek, "Futbolcuların her birine ayrı ayrı vaatlerde bulunup kafalarını karıştırmışlar. Birtakım sözler verip ondan sonra ortadan kaybolmuşlar. Takımı yalnız bırakmışlar. Böyle yöneticilik olmaz” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından, eski başkan Ünal Aysal ve yöneticilere ağır eleştiriler yöneltti.

GSTV canlı yayınında konuşan Albayrak, sarı kırmızılı takımın kötü duruma düşmesinin tek sorumlusunun Aysal yönetimi olduğunu söyledi. Aysal ve ekibine yönelik bazı suçlamalarda da bulunan Albayrak, şöyle konuştu:

“Böyle yöneticilik olmaz. Futbolcuların kafaları karıştırılmış. Her birine ayrı ayrı vaatler verirsen olur mu! Birine 'seni kaptan yapacağım', öbürüne de 'seni kaptan yapacağım' dersen ve ondan sonra hiç ortada görünmezsen böyle olur.

Yöneticiler birbirini kıskanmayacak, Başkan yöneticiyi kıskanmayacak, yönetici teknik direktörü kıskanmayacak...

Futbolcuları yalnız bırakmışlar. Doğru dürüst ilgilenmemişler.

Geçen sene 5 milyon Euro verdikleri Drogba'yı oynatmadılar. Deplasmana götürülmedi Drogba. Ben olsam Drogba'yı kaybeder miydik? Sneijder ile ilgili bir şey yok. Bazıları birtakım haberler yazdı, zor durumda kalmasınlar diye yalanlatmadım. Sneijder taktik gereği ilk 11'de başlamadı ve ikinci yarı girdi. Mesela Lucescu zamanında Sergen son yarım saat oynardı. Niye, çünkü o son yarım saatte Sergen iki tane araya pas atar işi bitirir. Sneijder Galatasaray'ın önemli futbolcusu. Ve bizim Sneijder'a ihtiyacımız var. Kim onu kaybetmek ister...

Sabri kadro dışı bırakılmış. Neden? Parasını verdiğin futbolcuyu niye kadro dışı bırakırsın!..

Ben bu takım için her ne pahasına olursa olsun, kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim.

Bir bilen olsa neler çektiği mi? Taraftarlara teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Kasımpaşa ciddi rakip ve iyi oynadılar. Mutluyum berabere kalsak da aynısını söyleyecektim. Başakşehir maçından sonra taraftarımızın beklediği o ruh etkisini göstermeye başladı. İkinci yarı sahadaydı o ruh. Bu takımı özlüyoruz taraftar da özlüyor.”