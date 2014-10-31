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Spor

Galatasaray zor da olsa kazandı: 2-1

Önceki hafta İstanbul Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

31 Ekim 2014 23:43

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Prandelli, sürpriz bir kararla, hafta içi affedilen Sabri Sarıoğlu'na ilk 11'de yer verirken, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder yedeklerde yer aldı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Donk'un pasında savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirirken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı daha atak gözlenen Galatasaray, 53. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle eşitliği yakaladı. 

Maçın 90. dakikasında Umut Bulut'un gülüyle Galatasaray 2-1 öne geçerken, karşılaşma bu skorla sona erdi.

 

İki takımın 11'leri

 

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Telles, Selçuk, Yekta, Hamit, Olcan, Emre, Burak

Kasımpaşa: Isaksson, Sancak, Barış, Donk, Orhan Şam, Alpaslan, Castro, Tunay, Scarione, Babel, Adem

Ayrıntılar geliyor...

 

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