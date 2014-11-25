G.Saray Prandelli'ye ne vaadetti?

Galatasaray Teknik Diretörü Cesare Prandelli ve ekibi gönderilirse toplam tazminatları 2 milyon Euro olacak. Önceki yönetimin İtalyan hocaya verdiği sözlü vaatler de baş ağrıtıyor.

Galatasaray’da, Trabzonspor yenilgisi Prandelli’yi yeniden ‘hedef adam’ haline getirdi. Önceki gece başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın, “Sözleşmesinde çok ağır maddeler var” ve “ Kendisine verilen inanılmaz vaatler bulunuyor” sözleri de İtalyan teknik adam ile Galatasaray’ın imzaladığı sözleşmeyi gündem haline getirdi.

1- Fatura 2 milyon Euro

İtalyan hoca, Galatasaray ile sezon başında yıllık 2 milyon 295 bin Euro’dan 2 sezonluk kontrat imzaladı. Prandelli’nin 5 kişiden oluşan ekibinin yıllık toplam maliyeti ise 800 bin Euro… Yönetim, Prandelli ve ekibinin görevine son vermesi halinde İtalyan antrenör ile 5 kişilik teknik ekibine sezon sonuna kadar olan haklarını yatıracak. Yeni yönetim kurulu, futbolcular ile birlikte geçtiğimiz hafta teknik heyete de ödeme yaptı. Bu nedenle Prandelli’nin kovulması halinde Galatasaray, İtalyan hocaya 1.5 milyon, ekibine ise 500 bin Euro’luk alacaklarını tazminat olarak yatıracak.

2- Uzun vadeli proje

Albayrak’ın bahsettiği sözlü vaatlerin detayı ise şu şekilde... Dönemin başkanı Ünal Aysal, Almanya’daki alt yapı projelerini aktarır. Bu projenin de Prandelli’nin yönetiminde ilerleyeceği ve aynı zamanda Almanya’da satın alınan Wattenscheid Kulübü’ndeki organizasyonun da İtalyan teknik adamın bilgisi dahilinde yapılacağı belirtilir. Ayrıca Sneijder’ın da kontratının uzatılacağı bilgisi verilir. İşte bu detayları da Prandelli, yeni yönetime anlatır. Abdurrahim Albayrak’ın söylediği, “Prandelli’ye verilen inanılmaz vaatler var” sözlerinin nedeni de işte bu vaatler...