Pozitif'in patronu açıkladı: Radiohead İstanbul'a geliyor

Türkiye'nin en büyük konser organizasyonlarını gerçekleştiren Pozitif'in patronlarından Cem Yegül Radiohead'in önümüzdeki sezon İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Yegül, Radikal gazetesinden Erkan Aktuğ'un sorularını yanıtladı. İşte o söyleşi:

Red Hot Chili Peppers’ı Türkiye ’de konser vermesi en çok istenen grup ilan ettiniz. Bir anket mi yapıldı? İkincisi, üçüncüsü kimdi?

Rock’n Coke sırasında yaptık. Coca-Cola bu anketleri grupların Türkiye ’deki popülaritesini görmek amacıyla yapıyordu. O anketlerde her zaman top 4 isim var. U2, RHCP, Radiohead ve Coldplay . Bu fazla değişmiyor. Ama onun dışında bizim PR departmanının bana ilettiği bir sürü anket var internet ortamında yapılan. Orada da U2 ve RHCP hep top’tı ama U2 gelince oradan düştü. RHCP ve Radiohead yukarıda. Coldplay’den bile. Aslında ben Coldplay ve RHCP tahmin ederdim ama Radiohead daha çok beklenen bir grup.

Radiohead’i, Coldplay ’i ne zaman getireceksiniz?

Onları getirmek için hep uğraşıyoruz. Hep radarımızdalar.

Neden olmuyor? Onlar mı öncelik vermiyor, maliyet mi yüksek?

Maliyet sorun değil, çünkü İstanbul öyle bir noktaya geldi ki maliyetler makul bir sponsorla, Avrupa seviyesindeki bilet fiyatlarıyla karşılanabiliyor. Yavaş yavaş karşılanabilecek düzeye doğru geliyor. Ama tabii lojistik olarak hem turne hem de turnede İstanbul ’a yakın bir yer olması gerekiyor ki ancak öyle olabiliyor. Mesela U2’da öyle oldu. Bekledik, çünkü pahalı prodüksiyonlar bunlar. Pahalı prodüksiyonları taşımak İstanbul gibi coğrafyanın doğusunda bulunan bir yer için kolay değil. Doğru zaman olacak, Doğu Avrupa turnesinin programına dahil etmiş olacaklar, Atina’da bir konser olacak falan...

Peki Radiohead ne zaman olacak?

Radiohead konserini mutlaka bir sonraki turnede yapacağız. Hatta yüzde yüz yapacağız bile diyebilirim. Ajansıyla çok yakınız. Bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama mutlaka yapacağız. Ama mesela Coldplay için bu kadar net söyleyemem. Onun da peşinden koşuyoruz. Onun da menajerleriyle sağlam ilişkimiz var ama mesela onlar daha ne yapacağı belirsiz bir grup, yani onun için bir söz vermek çok zor ama kovalıyoruz.

Kings of Leon’u getirmek için de uğraşıyor musunuz?

Onlara da çalışıyoruz. Planlanmış bir şey var mı açıkçası emin değilim ama hep radarımızdalar.

RHCP’ye gelirsek, nasıl ikna ettiniz, denk getirdiniz?

İş aslında yine ajana ve kurduğumuz ilişkiye bağlı. Turnenin imkânlarına bağlı. Ajanla çok uzun yıllara dayanan bir ilişkimiz var, RHCP’yi de her turne olasılığı çıktığında kovalıyorduk, sağlam teklifler vererek... Ve ajan bize geçmişte onlarla yaptığımız işler dolayısıyla güvenen bir ajandı. Bu sefer, doğuya da gelmeye karar verdiler. Atina’da ve Ortadoğu’da bir konser vardı. Yüksek prodüksiyon maliyeti olduğu için aynı bölgede üç konser bu maliyeti kaldırabildi. Dolayısıyla ajan da kabul etti. Yoksa gruptaki hiç kimseyi tanımıyorum!

RHCP, Radiohead, Coldplay gibi büyük grupların ortalama kaşesi, ücreti ne kadar?

Prodüksiyonun büyüklüğüne bağlı. Mesela U2 prodüksiyonu çok büyüktü. Orada iki sahne taşıyorlar, çünkü iki konser arasında iki gün varsa aynı sahneyi oraya koymaları imkânsız. Dolayısıyla büyük prodüksiyonlarda büyük maliyetler var. 3-4 milyon eurolar var. Büyük prodüksiyon değilse ama sanatçı ismi çok büyükse o zaman 1,5-2 milyon euro gibi rakamlar oluyor, büyük bir stat konseri için. Madonna, George Michael, U2, RHCP, Coldplay , Radiohead gibi büyük isimler... Radiohead mesela Türkiye’de bence stadyum ismi değil. Radiohead stad doldurmaz Türkiye ’de.

RHCP biletleri bitmek üzere

Çok seveni var Türkiye ’de ama ben RHCP de stat doldurmaz diyordum. Ama siz bir stadyum dolusu bilet sattınız bildiğim kadarıyla.

RHCP stat doldurur Türkiye ’de. Santralistanbul’a kuracağımız sahnenin seyirci kapasitesi 38 bin. Ve biletlerin yüzde 85-90’ı satıldı.

Bekliyor muydunuz RHCP’nin bu kadar satacağını?

Ben bekliyordum ama ofis içinde farklı görüşler de vardı.

Nasıl bir sahne kurulacak Santralistanbul’a? One Love’ın yapıldığı alan 38 bin kişi almaz.

Teknik detaylar benim işim değil ama çok büyük bir sahne olacağını söyleyebilirim. Otoparkı da tamamen kaplayan bir alan yaratıyoruz. Sahne boyutları da RHCP’nin standart turne sahnesi, sağlam bir sahne.

Gruplar Türkiye konserini kabul etmeden önce sizden ne tür şeyler talep ediyorlar?

İnternet , twitter, facebook gibi araçlar sayesinde artık menajerler bir ülkede sanatçının ederini tartabilecek düzeydeler. Şöyle; kapasiteyle bilet fiyatını çarparak ondan prodüksiyon masraflarını düşerek sanatçının değerini üç aşağı beş yukarı bulabiliyorsunuz. Diyelim 1 milyon dolar dediler fiyata. O zaman oradaki organizatörlerden teklif topluyorlar, size hiçbir zaman fiyat söylemiyorlar. Bu oyun böyle oynanan bir oyun. Diyorlar ki sen bize bir teklif yap. Siz de diyorsunuz ki şu kadar garanti artı bilet satışından pay. Sanatçı kendini garantiye almak istiyor. Ama bazen, U2 konserinde olduğu gibi Live Nation bir turne yapıyor, yerel girişimciyi servis sağlayıcı olarak kullanıyor. Ama bazen de risk alıcı olarak kullanıyor.

Madonna’da da öyle değil mi?

Evet. Live Nation stadı bile kendisi kiralıyor, Türkiye’deki girişimcilerden de bir teklif alıyor. Ama Madonna ’da bir garanti istiyorlardı U2’dakinden farklı olarak.

Sonisphere’i de Pozitif yapacak diye duyduk, nedir durum?

Sonisphere’i yapan ekiple bir toplantı yaptık. İlgilenip ilgilenmeyeceğimizi sordular, biz de memnuniyetle ilgileniriz dedik. Fakat o çok ülkeli bir etkinlik ve en büyüğü de Londra’daki. Ama bu sene olimpiyatlardan dolayı Londra’da yapılmayacak. O yüzden şu anda askıya alınmış gibi. Londra o kadar kuvvetli bir bölümünü teşkil ediyor ki Londra olmayınca denklem hafif bozuluyor, yapmak daha da zorlaşıyor. Muhtemelen seneye...

Pozitif Günler, Babylon Soundgarden, Mono Festival derken Pozitif, bu sene festivallerin sayısını iyice arttırdı. Neye göre karar veriyorsunuz?

Pozitif Günler epey ilgi görüyor. Jessie J, Zaz ve Metronomy’nin olduğu günlerin biletleri tükenmek üzere... Seçimlerimizi kendi beğenilerimize göre, piyasanın, Türkiye’nin nabzına göre yapıyoruz. Sektördeki ajanlarla iyi bir ilişkimiz var, dolayısıyla bilgi akıyor. Turnelerin ne zaman yapıldığı ve kapsamı falan, her yerden nabız tutuyoruz. Türkiye ’de parlaması olası yıldızları, beklenen yıldızları yokluyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de festivaller ortaya çıkıyor. Doğru zamanda yakalamak önemli. Yakalayınca, markette değeri varsa iyi bir iş yapmış oluyorsunuz.

Peki Babylon ne durumda, benzer birçok kulüp açıldı?

Babylon benim sorumluluk alanımda değil. Çok meşakkatli bir iş Babylon gibi bir kulüp işletmek; canlı müzik, belirli bir seviyede olacak, yurtdışından isimler getireceksiniz, 9 aylık bir süreye yayacaksınız, 3 ay kapalı olacak, o 3 ayda da başka bir mekâna taşınıyorsunuz. Şehir için çok iyi ama iş olarak zor. Canlı müziği bu seviyede, kulüp seviyesinde yapmak Londra’da olsan kolay, çünkü sanatçılar orada yaşıyor. İstanbul’da zor. Ama çıkan işe bakıyorum, çok başarılı. Yani mekân devamlı doluyor. Babylon yurtdışında da büyük marka. Fuarlarda falan duyuyorum, Babylon’un büyük saygınlığı var, ben fazla bulaşmadığım için de utanıyorum bazen!

Maslak’ta kurulacak 6 bin kişilik sahnede durum ne?

Biz oranın işletmesine talibiz. Mayıs ayı içinde inşaatın başlayacağını söylüyorlar. İstanbul için çok önemli, çünkü yok öyle bir yer, İstanbul gibi bir yerde bu kapasitede kapalı konser mekânı olmaması düşünülemez.

İstanbul ’un yepyeni bir festivali daha oldu: Mono Festival

