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Pozantı Cezaevi'ndeki tecavüzü anlatan F.G'ye 26 yıl hapis istendi

19 yaşındaki F.G, 16 yaşındayken 'taş atan çocuklardan biri' olarak girdiği Pozantı Cezaevi’nde yaşadıklarını anlatmıştı

09 Mayıs 2012 11:25

Pozantı Cezaevi’nde uğradığı cinsel saldırıyı Taraf ’a anlattıktan sonra tutuklanan F.G. için 26 yıl hapis cezası istendi.

Pozantı Cezaevi’nde uğradığı cinsel saldırıya ilişkin anlatımlarının ardından yeniden tutuklanan F.G, dün de tahliye edilmedi. İddia makamı, F.G’nin 26 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hikmet Durgun'un Taraf'ta yer alan haberine göre, Pozantı Cezaevi’nde yaşadıklarını tahliye olduktan sonra yaşadıklarını ilk kez gazeteye anlatıktan sonra tutuklaan F.G hakkında, “örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “polise mukavemet etmek” iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması dün Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Pozantı Cezaevi’nde yaşadıklarından dolayı psikolojisinin iyi olmadığını belirten F.G, “Anne ve babam hasta olduğu için çalışıp onlara bakıyordum. Tutuklu olduğumdan onlar sıkıntı yaşıyor. Babam hastanede yattığından buraya gelemedi. Annem burada ama konuşacak durumda değil. Ben ve ailem mağduruz, tahliyemi istiyorum” dedi.

 

İntihar eğilimi var

 

F.G’nin avukatı Tugay Bek de, müvekkilinin rahatsız olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “İntihar eğilimi var, buna ilişkin Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden aldığımız rapor elimizde. Bu koşullarda tutuklu kalması düşünülemez.” İddia makamı F.G’nin 26 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, F.G’nin sözkonusu eylemleri gerçekleştirme durumunun olup olmadığının tesbiti için en yakın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevkinin yapılmasına karar vererek, duruşmayı 28 hazirana erteledi.

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