Pozantı ders oldu, artık çocuklar cezaevinde kalmayacak

Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre Pozantı’daki taciz iddialarıyla gündeme gelen çocuk cezaevlerinin yapısı kökten değişiyor. İlk olarak haziran ayında Ankara’da hayata geçirilecek sistemle çocuk cezaevleri kapatılarak ‘eğitim evleri’ açılacak. Mahkûm çocuklar, eğitim evlerinde ebeveynleriyle birlikte kalabilecek. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci, AKP’li Ayhan Sefer Üstün başkanlığında toplanan Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na bilgi verdi. Bakanlığın çocuk cezaevlerinin kapatılmasını öngören yeni projesini açıklayan Mermerci, şöyle konuştu: “Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Elazığ’da eğitim evleri inşa edilecek. Ankara’daki haziranda açılacak. Burada çocuklar banyo ve tuvaleti olan tek kişilik odada kalacak. Geceyi kendi evinde gibi ebeveyn veya kardeşleri ile geçirebilecek. Projeyi 2.5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.”

Adalet Bakanlığı yetkilisi Sefa Mermerci, Kayseri’de mahkûmların ring aracında yanarak can verdiklerini hatırlatarak, “Mahkümlardan psikopat olan çok fazla. Yakıyor. Yanmaz kumaştan koltuk dizaynı yaptık” dedi. CHP’li Malik Ecder Özdemir, ‘psikopat mahkûm’ sözlerine, “Sizin bakışınız buysa gardiyanların, müdürlerin bakışı nasıl olur” diye tepki gösterdi. Mermerci ise “Psikopatı da bizim mahkümumuz” dedi.

'İmralı’yı da inceleyelim'

Başkan Üstün’le CHP’li üye Özdemir arasında Silivri Cezaevi tartışması da yaşandı. Özdemir’in Silivri’de kalan Ergun Saygun ve Fatih Hilmioğlu’nun sağlık sorunlarını gündeme getirerek, “İşkence yok ama cezaevleri kanayan yara. Silivri’ye gittiğimizde eskiden klasörler önümüze gelirdi şimdi sağlık raporları geliyor” dedi. Üstün’ün, “Muhatabı siz misiniz, doktor ne demiş” demesi üzerine Özdemir, “Örtülü infaz yapılıyor hasta adamlara” cevabını verdi. Üstün’ün “Ne yapalım, hâkim yerine karar mı verelim” demesi üzerine sinirlenen Özdemir bağırarak, “Ne yapabilirim demek, Türkiye bitmiş demektir” dedi.

BDP’li Ertuğrul Kürkçü de 2 bin tutuklunun “Öcalan’a tecridin kaldırılması” için açlık grevi yaptığını belirterek, “İmralı Cezaevi’ni inceleyelim, şartları görelim. Kanaatlerimizi açıklayalım” önerisini getirdi. AK Partili Mehmet Metiner de komisyonun İmralı ve Silivri’de de inceleme yapabileceğini söyledi.