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Powertürk'ten Özlem Tekin'e veto

Powertürk'ün Özlem Tekin'in 'Kargalar' şarkısının videosunu şarkıyı çok sert bulduğu için yayınlamadığı iddia edildi

13 Mart 2013 14:08

Video müzik kanalı Powertürk rock şarkıcısı Özlem Tekin'in "Kargalar" adlı şarkısının videosunu yayınlamak istemedi. Hürriyet Kelebek'ten Onur Baştürk bugün yazdığı yazısında kulislerde Powertürk'ün şarkıyı çok sert bulduğunun konuşulduğunu yazarken, Powertürk'ün bu tutumunu da eleştirdi.

Kanalın şarkıda geçen "Cesedine tükürsem mi?" cümlesinden rahatsız olduğunu iddia eden Baştürk "zihin doyurucu bir açıklama" beklediğini de belirtti. 

Onur Baştürk'ün "Akıllı Kadın" başlığıyla yayımlanan (13 Mart 2013) yazısının konuyla ilgili bölümü şu şekilde:

Powertürk ticari bir video müzik kanalı, tamam.

Hep tartışma konusu olsa da müzik tarzını beğendiği şarkıyı yayınlar, beğenmediğini yayınlamayabilir, bence ona da tamam.

Çünkü kendine göre bir müzik kanalı çizgisi yaratmaya çalışmaktadır, buna da saygı duyulmalı tamam. Ama Özlem Tekin’in “Kargalar” şarkısının videosunu yayınlamak istememelerine “tamam” demek pek mümkün değil. Çünkü şarkı arabesk değil. Onların çizgisine uygun. Peki neden rahatsız oldu Powertürk?

Şarkıda geçen “Cesedine tükürsem mi?” lafından mı? Büyük olasılıkla bundan.

Çünkü resmi açıklama yapmamışlar ama şarkıyı “çok sert” buldukları söyleniyor kulislerde.

Çok sert, kime göre sert? Tartışılır. Powertürk bu konuda fazla çekingen, fazla korumacı, fazla kafadan sansürcü, fazla ebeveyn davranmıyor mu?

Umarım zihin doyurucu bir açıklama yaparlar...  

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