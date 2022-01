Power Rangers evreni Netflix'e geliyor

lk olarak 90’lı yılların ilk yarısında Fox Kids’te süper kahraman dizisi olarak yayın hayatına başlayan, ardından uluslararası çapta çeşitli uyarlamalara ve filmlere konu olan Power Rangers’ın sinematik evreni için çalışmalar başladı.

Play Tuşu'nun haberine göre, 2019’da "The End of the F***ing World" ve "I Am Not Okay with This" gibi Netflix serilerinin yaratıcısı Jonathan Entwistle’ın Hasbro ve eOne prodüktörlüğünde hazırladığı Power Rangers yapımının zaman içinde bir “sinematik evren” haline büründüğü aktarıldı. Yapımcı firmalar da bu sinematik evrene ev sahipliği yapması için Netflix’le anlaştı.

Dizinin ilk serisi olan Mighty Morphin Power Rangers 1993'te yayımlanmaya başladıktan sonra özellikle 90'lı yıllarda önemli bir yer edinmiş ve oyuncakları da yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. 2001 yılına dek Power Ranger ürünleri dünya çapında yaklaşık 6 milyar dolarlık hasılat yapmıştı.

"Çeşitli filmler ve diziler, çocuk programları gelecek"

eOne’ın başkanı Michael Lombardo, Deadline’e verdiği röportajda proje hakkında, “Bu sadece tek bir yapım olmayacak. Çeşitli filmlerin ve dizilerin, çocuk programlarının arkasından geleceği bir yapım olacak. Netflix heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Yakında daha fazla haberle gelmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.