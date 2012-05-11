Poşu davasında Cihan Kırmızıgül'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi!

Kamuoyunda Poşu davası" olarak bilinen, Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül ’ün yargılandığı davada karar çıktı. 25 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen celse tahliye edilen Kırmızıgül’e toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararı protesto eden Kırmızıgül'ün ailesi ve arkadaşları Beyoğlu’nda eylem yaptı.

Cihan Kırmızıgül: Hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cihan Kırmızıgül, avukatları ve Kırmızıgül’ün babası, hocaları ve arkadaşları katıldı. Duruşmada Kırmızıgül’ün avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilimin şüphe sınırlarını aşan cezalandırılmasını yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Son sözü sorulan Kırmızıgül de, "İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca beni destekleyen hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

11 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme Kırmızıgül’e "Kamu görevlisine direnme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından beraatine karar verirken, PKK/KONGRA- GEL örgütünün çağrısı ve amaçları doğrultusunda 20 Şubat 2010 tarihinde yasadışı gösteriye katılarak, etrafa molotofkokteyli attığı ve böylece örgüte yardımcı olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Kırmızıgül’e "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 100 TL adli para cezası verdi. Kırmızıgül’e olay tarihinde bir mağazaya taş ve molotof kokteyli atarak zarar verdiği gerekçesiyle ise 10 ay hapis cezası verdi. Kırmızıgül toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

‘Genç bir çocuğun hayatıyla oynuyorlar’

Adliye çıkışında ise Kırmızıgül’ün üniversiteden hocaları, arkadaşları ve ailesi karara tepki gösterdi. Duruşma öncesi de adliye önünde bir açıklama yapan grup, "Tutuklu öğrencilere özgürlük" yazılı pankart açtılar. Grup adına açıklama yapan Galatasaray Üniversitesi Öğretim üyesi Mehmet Karlı, "Bizimle dalga geçiyorlar. Bizimle oyun oynuyorlar. Daha önce Cihan serbest bırakılmıştı, biz umutlandık. Dedik ki ’Galiba hakikat görünüyor’ ama bu umut malesef bir taktiğin parçasıymış. Bizim bu işin peşini bırakacağımız zannedildi. Biz mücadeleyi bırakmadık buradayız. O dosyada Cihan’ı suçlayacak bir delil bile yok. Bir tek satır dahi yok. 22 yaşında genç bir çocuğun hayatıyla oynuyorlar" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Cihan'ın ailesi ve arkadaşları kararı protesto etti

Taksim tramvay durağında toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ’Tutuklu öğrencilere özgürlük’ ve ’Öğrencime dokunma’ pankartı açarak, ’Cihan’a beraat, Poşuya özgürlük’, ’Tutuklu öğrencilere özgürlük ve adalet’ yazılı dövizlerle yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Kırmızıgül’ün annesi, babası ve kardeşi de katıldı. Bazı eylemciler de poşu taktı. Yürüyüş boyunca slogan atan grup Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

Burada basın açıklamasını okuyan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Mehmet Karlı, Kırmızıgül’ün Kağıthane’de bir markete düzenlenen molotof kokteylli saldırıya katıldığı iddiasıyla tutuklandığını hatırlatarak, "Dava dosyasında hiçbir değişiklik olmadığı halde 11 sene mahkumiyet veren aynı hakimler. Biz sadece soruyoruz, Hukuk bunun neresinde, adalet bunun neresinde?" diye konuştu. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Poşu davası nasıl başlamıştı?

Cihan Kırmızıgül, Galatasaray Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiydi. Kendi ifadesiyle bir gün boyununda poşuyla Kağıthane'de yürürken gözaltına alındı. Aynı gün o bölgede bir markete molotof atılmış, 22 yaşındaki Cihan da zanlı olarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındığında tutanak tutan polisler davada ifade verirken molotof atan kişinin Cihan olup olmadığından emin olmadıklarını söylediler. Gizli bir tanıksa 3. duruşmada olay sırasında gördüğü şahsın Cihan olmadığını söyledi. Hatta davanın savcısı 5 duruşmada tahliye istedi ancak hakim savcının bu talebini reddetti. Cihan'ın avukatı savunma için ek süre istedi ancak reddedilince istifa etti. 5. davada beraatı istenen Cihan'ın 6. davada 45 yıl hapsi istendi.