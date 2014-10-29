Posta'ya rakip Millet gazetesi ilk sayısıyla 'merhaba' dedi

İpek grubunun yeni gazetesi Millet, ilk sayısı ile okurlarının karşısına çıktı. Gazetenin ilk manşetinde Karaman'da yaşanan maden faciası yer alıyor. Haber, "Göz göre göre facia" başlığı ile duyuruldu.

Özel haber Deniz Seki

Millet gazetesinin ilk sayfasında, dikkat çekici bir haber de yer alıyor. Gazetenin "Deniz'i Millet buldu" başlıklı özel haberinde yer alan iddiaya göre, hakkında hapis cezası bulunan ve aylardır sırra kadem basan Deniz Seki, Tuzla'da tribleks bir villada yaşıyor.

Okura Türk bayrağı hediye

Millet gazetesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okurlarına da özel bir hediye verdi. Gazete, okurlarına magnetli Türk bayrağı hediye ediyor.

Genel yayın yönetmeninden mektup

Gazetenin ana sayfasında, Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün'ün imzasını taşıyan bir tanışma yazısı da yer alıyor.

İşte, "Millet'in Sesi" başlıklı o yazı:

"Millet, Cumhuriyetimizin Milletimize armlağan edildiği, bu anlamlı günde yayın hayatına "merhaba" diyor.

Doğrunun ve doğruluğun her zamankinden daha fazla desteğe, destekçiye ihtiyacı olduğu bir dönemde...

Daha çok yurttaşımız gerçeklerden haberdar olsun, doğru bilgi ve gerçekçi yorumlar, çok daha geniş kitleler tarafından duyulsun diye...

Etnik kökenleri farklı olsa bile eşit, adil, huzurlu bir toplumun bölünmez parçaları olarak varlığını sürdürmek isteyen milyonların sesi olma düşüncesindeyiz.

Millet, bu ülkeyi seven, ülkesine sahip çıkma kararlılığında olan herkesin gazetesi olacak.

Kırmadan, dökmeden, incitmeden... Yolumuz sevgi yolu olacak.

Yaptığımız ve yapacağımız habercilikte insani değerler en önemli unsur olacak...

Herkesin sustuğu yerde MİLLET kouşacak.

Millet; milletin sesi olacak.

Milletimize hayırlı olsun!"