T24 LogoT24 Logo
Gündem

Posta'ya rakip Millet gazetesi ilk sayısıyla 'merhaba' dedi

İpek grubunun yeni gazetesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında okur karşısına çıktı

29 Ekim 2014 15:40

İpek grubunun yeni gazetesi Millet, ilk sayısı ile okurlarının karşısına çıktı. Gazetenin ilk manşetinde Karaman'da yaşanan maden faciası yer alıyor. Haber, "Göz göre göre facia" başlığı ile duyuruldu.

 

Özel haber Deniz Seki

 

Millet gazetesinin ilk sayfasında, dikkat çekici bir haber de yer alıyor. Gazetenin "Deniz'i Millet buldu" başlıklı özel haberinde yer alan iddiaya göre, hakkında hapis cezası bulunan ve aylardır sırra kadem basan Deniz Seki, Tuzla'da tribleks bir villada yaşıyor.

 

Okura Türk bayrağı hediye

 

Millet gazetesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okurlarına da özel bir hediye verdi. Gazete, okurlarına magnetli Türk bayrağı hediye ediyor.

 

Genel yayın yönetmeninden mektup

 

Gazetenin ana sayfasında, Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün'ün imzasını taşıyan bir tanışma yazısı da yer alıyor.

İşte, "Millet'in Sesi" başlıklı o yazı:

"Millet, Cumhuriyetimizin Milletimize armlağan edildiği, bu anlamlı günde yayın hayatına "merhaba" diyor.

Doğrunun ve doğruluğun her zamankinden daha fazla desteğe, destekçiye ihtiyacı olduğu bir dönemde...

Daha çok yurttaşımız gerçeklerden haberdar olsun, doğru bilgi ve gerçekçi yorumlar, çok daha geniş kitleler tarafından duyulsun diye...

Etnik kökenleri farklı olsa bile eşit, adil, huzurlu bir toplumun bölünmez parçaları olarak varlığını sürdürmek isteyen milyonların sesi olma düşüncesindeyiz.

Millet, bu ülkeyi seven, ülkesine sahip çıkma kararlılığında olan herkesin gazetesi olacak.

Kırmadan, dökmeden, incitmeden... Yolumuz sevgi yolu olacak.

Yaptığımız ve yapacağımız habercilikte insani değerler en önemli unsur olacak...

Herkesin sustuğu yerde MİLLET kouşacak.

Millet; milletin sesi olacak.

Milletimize hayırlı olsun!"

ETİKETLER

postarakipgazetemillet gazetesiilk sayıdeniz sekiokurlarına merhaba dedimanşet

İlgili Haberler

İpek Grubu'ndan Posta'ya rakip gazete

Medya alanında büyüme kararı alan İpek Medya Grubu, yeni bir gazete kurmak için harekete geçti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24