İpek Grubu'ndan Posta'ya rakip gazete

Bünyesinde Bugün gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk, Kanaltürk Radyo gibi kanalları barındıran İpek Medya Grubu, Posta gazetesine rakip olmasını planladığı yeni bir gazete kurdu. Adının "Millet" olacağı gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ne Değer Özergün getirildi.

Medyatava’nın haberine göre, 2011'de Posta Gazetesi ile CNN Türk'ü satın almak için Aydın Doğan ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Akın İpek, 3 yıl sonra kendi kitle gazetesini kurmak için çalışmalara başladı. Yayın hayatına yeni başlayacak günlük gazetenin adı "Millet" olarak belirlendi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine Değer Özergün getirildi.

Değer Özergün kimdir?

Gazeteciliğe Hürriyet gazetesinde başlayan ve 18 yıl boyunca Sabah Gazetesi Magazin Servisi'nde Müdür Yardımcısı olarak çalışan Değer Özergün, Sabah Grubu bünyesindeki magazin dergilerinin de yayın koordinatörlüğünü yürütüyordu. Özergün, bir dönem Şamdan Dergisi'nin de yayın koordinatörlüğünü de yapmıştı.