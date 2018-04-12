"Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Demirörenlerle toplantıya cebinde istifa mektubuyla geldi”

Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören Ailesi’yle bir araya gelen Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’ın istifasını sunmayı planladığı ancak Yıldırım ve Meltem Demirören’in itirazı üzerine ‘geçiş süreci’ konusunda anlaştığı iddia edildi.

Medya Radar’da yer alan habere göre, Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ile Demirören Ailesi arasında dün Kanal D binasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Yaklaşık olarak 30 dakika süren görüşmeye Ababay cebinde istifa mektubu ile girdi. Usta gazeteci, Yıldırım-Meltem Demirören kardeşlere artık yorulduğunu ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

"20 Haziran'a kadar Posta'nın başında kalacak"

Demirörenler ise Posta’nın çok başarılı bir çizgisi olduğunu ve bunu korumak adına yola yine kendisi ile devam etmek istediklerini dile getirdi. Ancak Ababay bırakma konusunda ısrarını sürdürünce iki taraf bir geçiş süreci konusunda anlaştı. Buna göre; Ababay 20 Haziran'a kadar Posta’nın başında kalmaya devam edecek, gazetenin içeriğine müdahale edilmeyecek ve hiçbir çalışana dokunulmayacak.