Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ababay, görevinden ayrıldı

Demirören Gazetecilik, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay'ın şirketteki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.

22 yıldır gazetenin başında bulunan Ababay'ın daha önce 24 Haziran'a kadar yayın politikası ve çalışanlara dokunulmaması kaydıyla bir süre daha görevini sürdürmeyi kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu, mart ayında 1.1 milyar dolara Demirören Medya Grubu'na satılmıştı. Söz konusu satışın ardından gruptan çok sayıda kişi ayrılmış, yayın politikasında değişiklikler gözlenmişti.

Demirören Gazetecilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimizin İcra Kurulu Üyesi ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay, şirketimizdeki tüm görevlerinden kendi isteği ile ayrılmıştır" denildi.