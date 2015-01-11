'Poşetli Dede'nin parası mirasçılara dağıtıldı

Otobüsün altında kalarak ölen 75 yaşındaki Mehmet Keleş'in, bankalarındaki 1 milyon 85 bin lirası, akrabaları tarafından alındı.

Konya'da sokaklarda yaşayıp 'Poşetlidede' olarak tanınan, insanların verdiği paralarla yaşamını sürdüren otobüsün altında kalarak ölen 75 yaşındaki Mehmet Keleş'in, bankalarındaki 1 milyon 85 bin lirası, akrabaları tarafından alındı.

Bir kamu bankasındaki 487 bin, başka bir kamu bankasındaki 598 bin lira avukatlar tarafından alınarak 'Poşetli Dede' Mehmet Keleş'in 17 varisine hisse oranlarına göre dağıtıldı.

17 mirasçısı bulunduğu öğrenilen Mehmet Keleş'in bankada biriktirdiği paraların mirasçılar arasında yakınlık derecesine göre pay edildiği öğrenildi. Ayrıca mirasçıların Nisan 2015 tarihinde dolacak olan vadeli hesapta bulunan 598 bin liranın, yaklaşık 41 bin liralık faizinden de vazgeçerek parayı çektikleri öğrenildi.