Porsche, ilk elektrikli otomobili Taycan'ları geri çağırma kararı aldı

Porsche, ilk elektrikli aracı olan Taycan için geri çağırma kararı aldı. Şirket kararı yaşanan ve çözülemeyen bir problem nedeniyle aldığını açıkladı.

Porsche, bazı araçlarında hareket halindeyken aniden güç kaybı yaşanması nedeniyle, ilk elektrikli otomobili olan Taycan’ı geri çağırma kararı aldı. Dünya çapında 43 binden fazla Taycan satan şirket, etkilenen araçların küçük bir zümreyi oluşturduğunu ifade etti.

Porsche, araç sahiplerinin 60 ila 90 dakika süreceğini söylediği yazılım güncellemesi nedeniyle elektrikli Taycan‘larını bayilere getirmeleri gerektiğini söyledi. İlk etapta düzeltme üretim hattından çıkan yeni Taycan‘lara uygulanacak.

Yapılan açıklamada şirket, “Birinci önceliğimiz müşterilerimizin güvenliğidir. Porsche, bu ilkeyi akılda tutarak, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne güç elektroniği ve motor kontrol ünitesi yazılımını güncellemek için belirli MY20 ve MY21 Taycan araçlarını geri çağıracağını bildirdi. Yakın zamanda yapılan incelemeden sonra ise, bir yazılım güncellemesinin problemin çözümüne yardımcı olacağını düşünüyoruz” denildi.