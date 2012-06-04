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Yaşam

Pornocu katilin Berlin'de yakalandığı iddia edildi

Kanada'da Çinli arkadaşını öldürdükten sonra kesik ayak ve ellerini iktidar ve muhalefet partisine gönderen zanlının Berlin'de gözaltına alındığı iddia edildi

04 Haziran 2012 23:12

Kanada'da iktidardaki Muhafazakar Parti merkezine kesik ayak ve muhalefetteki Liberal Parti'ye de postayla kesik el gönderen porno filmleri yıldızı 29 yaşındaki Luka Rocco Magnotta'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de gözaltına alındığı iddia edildi.

Interpol tarafından aranan Magnotta'ya ati cep telefonunun bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'te sinyal verdiği ortaya çıkmıştı.

 

Kurban Çinli bir öğrenci

 

Kanada'da iktidar ve muhalefet partileri merkezlerine kesik ayak ve kol gönderen Magnotta'yı yakalamak için dünya çapında insan avı başlatıldı. Kanada polisi, Magnotta'nın öldürdüğü kişinin 33 yaşındaki Çinli öğrenci Lin Jun olduğuna inandığını açıkladı.

Porno film yıldızı olan Luka Rocco Magnotta, Çinli arkadaşını öldürürken aynı zamanda video görüntüsü de almıştı. Magnotta'nın aynı zamanda bir kedi yavrusunu bir piton yılanıyla bir odada yalnız bıraktığı görünteler de internette yayınlanmıştı.

 

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