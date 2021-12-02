Porno yıldızı Adriana Chechik, sette yaşadığı sakatlıkları anlattı

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Porno yıldızı Adriana Chechik, rol aldığı filmlerin setlerinde yaşadığı sakatlıklardan söz etti.

'The Plug Podcast'e konuk olan Chechik, rol aldığı çeşitli filmlerde boynunun, omurgasının ve beyinsapının hasar gördüğünü ifade etti.

Chechik, "Artık çok kötü bir boynum var. Sinir sıkışması yaşadım ve omurgamın bazı bölümleri yerinden oynadı" diye konuştu.

Mesleğini bir Amerikan güreşçisininkiyle kıyaslayan Chechik, "Sanki güreşin daha seksisini yapıyoruz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki porno yıldızı, sahnelerinden sonra vücudunun iyileşmesi için tıpkı profesyonel sporcular gibi buz banyosu yaptığını ifade etti.

Sahnelerinden birinde disk kayması yaşadığını ifade eden Chechik, "Beyinsapım birazcık yerinden çıktı" dedi.

2013'ten bu yana porno filmlerde rol alan Chechik, vücudunun gördüğü zarara rağmen mesleği bırakmayı düşünmediğini ifade etti.