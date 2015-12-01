Porno yıldız James Deen hakkındaki tecavüz suçlamalarının sayısı 3'e çıktı

Ünlü bir porno film oyuncusu olan Ashley Fires, porno dünyasının "kendini feminist olarak tanımlayan" aktörü James Deen’in kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Deen'in eski sevgilisi Stoya ve eski porno film yıldızı Tori Lux da Deen'i tecavüzle suçlamıştı. Suçlamaların ardından birçok şirket Deen'le ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı.

Buzzfeed’e konuşan Fires, Deen’in bir keresinde Kink Stüdyoları’nda kendisini köşeye sıkıştırdığını, göğüslerine dokunduğunu ve ona durmasını söylediğinde de “Eğer istersen oda numaram bu. Biraz takılabiliriz” dediğini söyledi.



Bu olaydan sonra Deen ile kamera karşısına geçmeyi reddettiğini belirtten Fires, Deen'in“Lütfen endüstrideki insanlara benimle çalışmak istememenin gerçek nedenini söyleme. Ne bileyim, sana abini hatırlattığımı o nedenle benimle birlikte olmak istemediğini falan söyle” dediğini iddia etti.

Porno sektörü ilişkilerini askıya aldı





Gerçek adı Bryan Sevilla olan Deen’e yönelik iddialar sektörde büyük şok etkisi yaratırken, çeşitli porno fotoğraf ve film şirketleri suçlamaların ışığında Deen ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı.



San Francisco merkezli porno film şirketi Kink, “Onlar için çalışan oyuncuların güvenliğine büyük önem verdiklerini ve Deen ile ilgili iddiaların can sıkıcı bir tutarlılık sergilediğini” söyledi ve ünlü aktör ile olan tüm bağlarını kopardıklarını açıkladı.



Porno film şirketi Evil Angels da suçlamalarla ilgili yeni veriler ortaya çıkana dek Deen ile çalışmaya ara vereceklerini söyledi.



Deen, Twitter üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birçok porno film için birlikte kamera karşısına geçtiği eski sevgilisi Stoya’nın tecavüz iddialarının asılsız ve dayanaksız olduğunu söyledi. Deen, “Ben kadınlara saygı duyuyorum ve hem özel hayatımda hem de profesyonel hayatımda sınırları biliyor ve bu sınırlara da saygı gösteriyorum” dedi.

"Sana tecavüz eden adamın bir feminist olarak övüldüğünü görmek gerçekten iğrenç bir şey"

James Deen ile iki yıldan uzun süren bir ilişki yaşayan Stoya, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnternete girip sana tecavüz etmiş olan adamın bir feminist olarak övüldüğünü görmek gerçekten iğrenç bir şey” dedi.



Stoya konuyla ilgili ikinci tweet’inde de “James Deen beni yere yatırdı ve hayır, dur dememe, güvenli kelimemi kullanmama rağmen benimle ilişkiye girdi. Artık onun adı geçtiğinde kafa sallayıp gülümsemeyi başaramıyorum” dedi.

Stoya’ya destek veren Tori Lux isimli porno yıldızı da Daily Beast’e yaptığı açıklamada, Deen’in bir keresinde sette kendisine saldırdığını söyledi. Lux, bu olayın kendisinde ciddi psikolojik problemler yarattığını da dile getirdi.

Deen geçmişte ünlü oyuncu Lindsay Lohan’ın başrolünü üstlendiği Canyons filminde rol almış ve Teen Mom programı ile ünlenen Farrah Abraham ile de bir porno film çekerek gündeme gelmişti.