Porno sitelere girenlerin yüzde 10’u 10 yaş altı çocuklar!

Uygunsuz içerik barındıran birçok site kullanıcılara 18 yaş ve üstünde olduklarını teyit ettirse de, yapılan son araştırmalar gösteriyor ki; porno site ziyaretçilerinin yüzde 10’u 10 yaş altında çocuklardan oluşuyor.

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın yaptığı son araştırmaya göre, porno sitelere giren her 10 kişiden 1’i 10 yaşın altında.

Çevrimiçi pornografik video tüketiminin 18 yaş altı kişiler arasında dağılımında ise %42’lik bölümü 15-18 yaş, %36’lık bölümü 10-14 yaş ve %22’lik bölümü ise 10 yaş altı oluşturuyor.

Güvenlik çözümlerinin Ebeveyn Kontrolü özelliğinde yer alan içsel zekaya göre 10 yaş altı çocukların en çok ziyaret ettiği sitelerin arasında xvideos.com, xnxx.com ve pornhub.com gibi siteler de yer alıyor.

Bitdefender Kıdemli Online Tehdit Analisti Bogdan Botezatu, bu araştırmanın ebeveynlerin özenli denetlemelerine rağmen çocukların pornografik içerikli web sitelerini erken yaşta ziyaret etmeye başladıklarını gösterdiğini belirtiyor. Ebeveyn Kontrolü barındıran bir güvenlik çözümüyle önlem alınabileceğini söyleyen Botezatu, “Ebeveynler güvenlik çözümleri ile, çocuklarının sadece porno içerikli sitelere girmesini değil aynı zamanda yetkisiz alanlara erişimini de kısıtlayabilir.” diyor.

İndigo Dergisi, çocuklarını online dünyada güvende tutmak isteyen ebeveynlere şu güvenlik ipuçlarını veriyor:

-Aile bilgisayarını herkesin ekranı görebileceği bir yere koyun.

-Çocuğunuza bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.

-Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

-Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

-Çocuğunuza Android uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer Android uygulamalarını sadece Google Play gibi resmi yerlerden indirin.

-Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn Kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.