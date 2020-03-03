Korku-komedi türünde düşük bütçeli bir film olan Porno'nun yeni fragmanı yayınlandı. Yayıncı Fangoria genelde vahşet sahnelerinin yer aldığı, küçük bütçelerle çekilen filmler dağıtan bir şirket.

Porno, 1990'larda bir Hıristiyan kasabasında küçük bir sinema salonunun çalışanlarının kötülükle yüzleşmelerini konu alıyor.



Webtekno'nın haberine göre; kasabadaki yerel sinemada çalışan 5 genç, sinemanın bodrumunda gizemli eski bir film keşfetmeleriyle onlara cinsel eğitim veren çekici bir şeytanı açığa çıkarıyorlar.

Porno'nun yönetmeni Keola Racela, filmin 80'li yıllardaki An American Werewolf in London ve The Lost Boys filmlerinden ilham aldığını açıkladı.



Ayrıca çocukluğundan da esinlenen yönetmen, küçükken yaşadığı kasabayı ve ailesinin Mormon Tarikatı'na geçişini tasvir etti.



Tüm bunları, ergenlik döneminde cinsellikle ilgili hissettiği utanç verici duygularla birleştirdi. Porno, 10 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek.