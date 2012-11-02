Porno filmi izinsiz kopyalamaya 1.5 milyon dolar ceza

ABD'de 10 eşcinsel porno filmi kopyalayıp BitTorrent internet dosya paylaşım sitesi üzerinden paylaşan Kywan Fisher, 1.5 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Fisher, porno filmlerin yapımcısı Flava Works şirketine film başına 150 bin dolar tazminat ödeyecek.

Illinois'deki federal mahkeme, porno filmlerin yapımcısı Flava Works şirketine, film başına 150 bin dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Bu rakamın, şimdiye kadar bir dosya paylaşımı davasında verilmiş en büyük ceza olduğu düşünülüyor.

Rakamın bu denli büyük olmasında, davalı Kywan Fisher'ın 'film korsanlığı yaptığı' suçlamasına karşı kendisini savunmamasının rol oynadığı belirtiliyor.

Mahkeme sırasında Flava Works, filmlerin kopyalarını 'BitTorrent' sitesine koyan kişinin Kywan Fisher olduğunu gösteren kanıtlar sundu.

Flava, müşterilerin parayla izledikleri kopyaların her birine kendilerine özgü özel kodlar yerleştirildiğini; dijital soruşturma sonucunda, daha önce Flava'ya kaydını yaptırıp ücretli film izlemiş olan Fisher'ın kopyalayıp çaldığı filmlerde de, aynı kodların saptandığını açıkladı.

Flava Works, 'BitTorrent' üzerinden paylaşılan filmlerin 3 bin 449 kez indirilmiş veya izlenmiş olduğunu kaydetti.

Fisher'ın, bile bile telif haklarını ve sitedeki filmleri ücret karşılığında izleme koşullarını ihlal ettiğini savundu.

Fisher'ın hakkındaki mahkeme kararını temyize götürüp götürmeyeceği henüz belirsiz

Daha önce birçok sinema ve müzik yapım şirketi, korsanlıkla mücadele amacıyla kullanıcıların IP adreslerine dayanarak davalar açmıştı. Ancak geçen Mayıs ayında ABD'de bir federal mahkemenin, yalnızca IP adresinin, bir kişiyi korsanlıkla suçlamak için yeterli kanıt olamayacağına hükmetmesinin ardından birçok dava düştü.