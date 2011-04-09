Porno avcısı USB bellek

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Eğer çocuklarınızın, eşinizin ya da çalışanlarınızın pornografik içerikli sitelerde gezindiğinden şüpheleniyorsanız artık emin olmanın bir yolu var.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Eğer çocuklarınızın, eşinizin ya da çalışanlarınızın pornografik içerikli sitelerde gezindiğinden şüpheleniyorsanız artık emin olmanın bir yolu var.


Paraben firmasının ürettiği ‘Porn Stick’ adlı ürün bilgisayardaki pornografik içerikli tüm resimleri buluyor ve hepsini kendi hafızasına kaydediyor.

100 dolardan satışa sunulan ‘Porn Stick’, yapılan testlerde başarılı sonuç verdi. Takıldığı bilgisayardaki her bir pornografik fotoğrafı bulabilen cihazın nasıl çalıştığını ise üreticileri şöyle açıklıyor: “Porn Stick farklı algoritmalar kullanarak fotoğraflarda vücut rengi tonlarını, belirli şekilleri ve yüzleri tarıyor.”

Yapılan deneylerde ürünün hatalı sonuç bulma oranının da yüzde 1’in altında olduğu belirlendi.

Üreticiler ise kullanıcıları uyarıyor: “Bir bilgisayarda bulduğunuz bir kaç fotoğraf o bilgisayardan pornografik içerikli sitelere girildiği anlamına gelmeyebilir. Yanlışlıkla bir linke tıkladığınızda bile bilgisayarınızın belleğine fotoğraflar kaydedilebilir. Böyle durumlarda çocuklarınızla konuşun ve hangi sitelere girmemeleri gerektiği konusunda onları uyarın.”

‘Porn Stick’in takıldığı bilgisayarda herhangi bir iz bırakmadığını belirten üreticiler ürünün pornografik video dosyalarını ise algılayamadığını söylüyorlar.

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