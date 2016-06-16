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Yaşam

PornHub’dan görme engelliler için porno yayını

Sesle anlatılan videolarda sitede en çok izlenen 50 görüntü kullanıldı

16 Haziran 2016 20:25

Dünyaca ünlü porno sitesi PornHub, görme engelli kullanıcıları için ‘sesli’ videolar yayınlamaya başladı.

Sputnik'in haberine göre, PornHub, görme engelli kullanıcılarına sesli olarak hizmet veren videolar yayınladı. Kelimelerin çekinilmeden dile getirildiği anlatımlı videolarda sitede en çok izlenen 50 görüntü kullanıldı. Heteroseksüeller, eşcinseller, biseksüeller gibi kategorilerde yer alan videolarda görüntünün çekildiği mekân, oyuncuların yaptıkları, vücut şekilleri ve giysileri anlatılıyor.

Sitenin müdür yardımcısı Corey Price, internet üzerinden yaptığı açıklamada bu yeni girişimin amacının ‘herkese ulaşabilir olmak’ olduğunu belirtti.

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