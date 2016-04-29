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Kültür-Sanat

Pornhub: Game of Thrones izlenirken siteye girişlerde yüzde 4 düşüş oldu

Pornhub, sitedeki "Game of Thrones" aramalarının %370 oranında arttığını açıkladı

29 Nisan 2016 16:59

Dünyaca ünlü porno sitesi Pornhub, Game of Thrones'un yayınlandığı saatte site trafiğinde yüzde 4 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. 

International Business Times'ta yer alan habere göre, milyonlarca kişi tarafından izlenen ve şu an dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones, 6. sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte yeniden sevenlerini ekran başına kilitledi. Sektörünün en büyüklerinden birisi olan Pornhub, Game of Thrones'un yeni bölümünün yayınlandığı sırada yaşanan düşüşü göstermek amacıyla istatistik oluşturdu.




Sadece Amerika'yı baz alan istatistikte, saat 9'da, yani Game of Thrones'un yayınlandığı saatte site trafiğinde %4 oranında düşüş yaşanıyor. Her gün 60 milyon kişi tarafından ziyaret edilen site, sadece bir dizi nedeniyle milyonlarca kullanıcısını kaybediyor.

Yinede bu durumdan şikayetçi olmadıklarını belirten Pornhub, sitedeki "Game of Thrones" aramalarının %370 artığını da açıkladı.

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