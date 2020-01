Pornhub: Game of Thrones izlenirken siteye girişlerde yüzde 4 düşüş oldu

Dünyaca ünlü porno sitesi Pornhub, Game of Thrones'un yayınlandığı saatte site trafiğinde yüzde 4 oranında düşüş yaşandığını açıkladı.

International Business Times'ta yer alan habere göre, milyonlarca kişi tarafından izlenen ve şu an dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones, 6. sezonun ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte yeniden sevenlerini ekran başına kilitledi. Sektörünün en büyüklerinden birisi olan Pornhub, Game of Thrones'un yeni bölümünün yayınlandığı sırada yaşanan düşüşü göstermek amacıyla istatistik oluşturdu.