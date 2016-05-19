Popun tanrıçası 70 yaşında



Popun efsanevi isimlerinden Cher 20 Mayıs'ta 70 yaşına giriyor. Müzik kariyerine Sonny Bono'nun himayesinde başlayan ve 1960'lı yıllarda ardı ardına çıkardığı solo albümlerle ismini duyuran Cher sadece yaptığı sasıyısız işle değil güzelliği ve bunun için yaptığı yatırımlarla da tanınıyor.

ABD'li ünlü şarkıcı ayrıca yardım severliği ve özelikle eşcinsel haklarını destekleyen tavrıyla da gündeme geliyor.

Disko, pop ve rock tarzları arasında geçiş yaptığı albümleri çok satan sanatçı, müzik dışında filmlerde de önemli başarılara imza attı. 1983 yılında ‘Silkwood'daki performansıyla Oscar'a aday gösterildi. Cher, 1985'te de “Mask” filmindeki rolü için “Cannes Film Festivali En İyi Aktris” ödülünü aldı. Ünlü şarkıcı 1987 yılında "Moonstruck" filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscarını alarak oyunculuk alandaki başarısını da perçinledi.

1990'lı yıllarda kariyerinin zirvesindeyken yakalandığı Eppstein-Barr virüsü ve buna bağlı kronik yorgunluk hastalığı yüzünden uzun süre ortalarda görünmedi. Hayatını idame ettirebilmek için kozmetik reklamlarında ve tanıtım filmlerinde yer aldı. Ancak 90'lı yılların sonunda "Belive" albümüyle müzik listelerine muhteşem bir dönüş yaptı. 3 yıl süren dünya turuyla hayranlarıyla tekrar bir araya gelen Cher, 70'inici yaşında da aynı hızlı temposuna devam etmeye kararlı.