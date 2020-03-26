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Koronavirüs

Popüler Koronavirüs sitesinin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

26 Mart 2020 13:12

Koronavirüs salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusunun ABD’de yaşayan 17 yaşındaki bir lise öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.

New Yorker’da yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Kontrol Merkezleri gibi resmi kurumların verilerinden elde edilen bilgiler ile güncellenen site son birkaç ayda 40 milyon ziyaretçi ağırladı. 

Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor. Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden 17 yaşındaki genç buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.

 

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