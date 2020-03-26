Popüler Koronavirüs sitesinin kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.

New Yorker’da yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Kontrol Merkezleri gibi resmi kurumların verilerinden elde edilen bilgiler ile güncellenen site son birkaç ayda 40 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor. Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden 17 yaşındaki genç buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.