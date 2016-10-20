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Medya

Popstar yarışmacısı Bayhan, gelin adayı Hanife'ye talip oldu

Bayhan, 'Öyle deli gibi esme başım dönüyor' şarkısını söyleyerek stüdyoya girdi

20 Ekim 2016 19:18

Popstar Bayhan, izdivaç programı Zuhal Topal'laya katıldı.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Kime talip olacağı uzun süre merak konusu olan 36 yaşındaki şarkıcı, Popstar yarışmasında efsane haline gelen "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya girdi.

"Artık yaşının kemale erdiğini bir yuva kurma zamanının geldiğini" söyleyen Bayhan, gelin adayı Hanife'yle görüşmek istediğini söyledi.

Bayhan'ın talebini duyan Hanife, stüdyodakilerinde etkisiyle Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

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PopstarBayhanZuhal Topallaizdivaç programıHanifegelin adayı

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