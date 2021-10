Pop müzik efsanesi Abba, bir yeni proje ve beş şarkıyla sevenleriyle buluşacak

Efsanevi pop grubu Abba, 39 yıldır yeni şarkılarını bekleyen hayranlarına beş yeni parçayla dönecek.

BBC’de yer alan habere göre, İsveçli müzik grubu Abba, bu sabah “Abba Voyage” isimli yeni bir projenin internet sitesini paylaştı.

İnternet sitesinden uzun zamandır beklenen “hologram turne” için bilet alınabileceği belirtildi.

Grubun yeni projenin yanı sıra hayranları için beş yeni şarkı çıkarması da bekleniyor.

Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus ve Benny Andersson’dan oluşan Abba, 2018 yılında stüdyolara dönmüş ve iki yeni şarkı çıkacağını müjdesini vermişti. “I Still Have Faith In You” ve “Don’t Shut Me Down” isimli iki yeni şarkı sürekli olarak ertelenmişti. Grup, şimdi hayranlarının sabrına teşekkür etmek için beş yeni şarkı çıkaracak.