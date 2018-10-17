Pompeo: Kaşıkçı'nın ölü mü diri mi olduğu konusunda konuşmak istemiyorum, Suudiler de istemiyor

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 haftadan uzun süredir ‘kayıp’ olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine dair soru işaretlerini çözmesi için görevlendirdiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’ın ardından Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşen Pompeo, bu iki isimle de ortak basın açıklaması yapmadı.

Çavuşoğlu: Trump'ın her şeyin netlikle açıklığa kavuşturulması mesajını verdiğini söyledi

Pompeo ile Erdoğan arasında Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü. Erdoğan görüşmesi sonrası herhangi bir açıklama gerçekleştirilmezken; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yine havalimanında ABD’li mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:

“Yaptığı görüşmelerde Başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşturulması gerektiği mesajını verdiğini söyledi."

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüştü

TIKLAYIN - Çavuşoğlu: Suudi konsolosun ne zaman döneceği benim işim değil

AFP’nin haberine göre ise Türkiye’ye gelmek için Suudi Arabistan’dan ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Pompeo, Kral Selman ile 20 dakika ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile biraz daha uzun süren görüşmelerinde, gazetecinin kaybolmasına dair kapsamlı bir soruşturmayı tamamlamalarının önemine dikkat çektiğini ifade etti. Pompeo, Riyad’ın da bu fikrin arkasında olduğunu aktardı.

Kaşıkçı’nın ölü mü diri mi olduğu ve bundan kimin sorumlu olabileceği konusunda yorum yapmayı reddeden Pompeo, “Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Onlar da istemediler” dedi.

Suudi Arabistan’ın ‘sorumlu herhangi birinin dokunulmazlığı olmayacağını’ belirttiğini de kaydeden Pompeo, “Soruşturmalarının sonuçlarını tüm dünyayla paylaşacaklarına söz verdiler. Aynı zamanda da bunu çabukça yapacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.