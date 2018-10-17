Çavuşoğlu: Suudi konsolosun ne zaman döneceği benim işim değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın İstanbul'daki başkansolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında soruşturma devam ederken ülkesine dönen başkonsolos hakkında "Ne zaman döneceği benim işim değil" dedi. Konsolosun konutunda bugün arama olmasını beklediğini ifade eden bakan, ABD'nin Türk bakanlara uyguladığı yaptırım kararının da 'saçma sapan' olduğunu söylerken "İlişkimizde böyle yaptırımların olmamasını onlar da söyledi" ifadesini kullandı.

ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

(Cemal Kaşıkçı hakkında) Değerli arkadaşlar gazetelerde çıkan haberele göre biz yorum yapmayız. Başsavcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Biraz gecikme olsa da başkonsolosluk binasında soruşturma gerçekleşti. Ailesinin olduğunu iddia ettiler, bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Suudi arabistanın bizimle işbirliği yapması gerektiğini söylemiştik. İncelemelerrden sonra sizlere net bilgi verebiliriz. Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesi gitmesi ve emniyetimizin yaptığı soruştumaların bilgileri var ancak bir neticiye varınca bilgi verebilriiz.

Başkonsolos ülkesine gidebilir. Ne zaman gelip gideceği benim işim değil. Buna Suudi yetkililer karar verecek.

(Konsolosun konutu) Bugün rezidansa girileceğini umuyoruz.

(ABD'nin Türk bakanlara yaptırımı) Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. İlişkimizde böyle yaptırımların olmamasını onlar da söyledi.

Menbiç'teki son durum

Cumhurbaşkanımız Münbiç için Pompeo'ya "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdi. Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz.