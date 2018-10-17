Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüştü

Suudi Arabistan'a giderek Kral Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Pompeo'nun görüşmesi saat 10.10'da başladı. Yarım saat süren görüşme 10.40'da sona erdi.

Pompeo'yu taşıyan uçak saat 09.40'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Pompeo beraberindeki heyetle, şeref salonuna geçti. Pompeo burada, Moldova ziyareti öncesi bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Erdoğan'ın görüşmenin ardından Moldova'ya gideceği belirtildi.

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Erdoğan- Pompeo görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı ile görüşmesi başladı.

Çavuşoğlu ile mevkidaşı Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye konusu, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

TIKLAYIN - Çavuşoğlu: Suudi konsolosun ne zaman döneceği benim işim değil

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Değerli arkadaşlar gazetelerde çıkan haberele göre biz yorum yapmayız. Başsavcılı kyoğun bir soruşturma yürütüyor. Biraz gecikme olsa da başkonsolosluk binasında soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz. Suudi arabistanın bizimle işbirliği yapması gerektiğini söylemiştik. İncelemelerden sonra sizlere net bilgi verebiliriz. Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesi gitmesi ve emniyetimizin yaptığı soruştumaların bilgileri var ancak bir neticiye varınca bilgi verebiliriz.

"Başkonsolos ülkesine gidebilir. Ne zaman gelip gideceği benim işim değil. Buna Suudi yetkililer karar verecek.

"Gecikme var"

"Bir gecikme söz knousu olduğunu onlar da kabul etti.

"Bu konuda kararlı olduğumuzu ve yol haritasının uygulanması gerektiğini Amerika tarafına net bir şekilde söyledik. Elbette Münbiç yetmez.

ABD'nin yaptırım kararı

"Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz.

"FETÖ ile ilgili beklentilerimizi söyledik. En son adalet bakanlığımızın bize verdiği delilleri ABD'ye ulaştırdığımızı belirttik.

"Suudi Arabistan daha öcne ABD çekilmek istediği zaman burada kalamsını istediği gizli değil.