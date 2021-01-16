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Koronavirüs

Pompeo'dan DSÖ'ye 'Çin' çağrısı: Vuhan'daki laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var

16 Ocak 2021 18:03

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonlarında Koronavirüs'ten hastalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu açıklayarak DSÖ'ye çağrı yaptı. 

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