Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda hayatını kaybetti

Polonyalı Film Yapımcıları Derneği, hastanede tedavi altına alınan Andrzej Wajda’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sinema alanında hem Polanya hem de Avrupa’nın önemli yönetmenleri arasında sayılıyor.



Wajda’nın fimleri, batıda yaygın bir şekilde izlenen savaş sonrası Polonya filmleri arasında yer aldı. Daha sonra, sinema ve TV için gerçekleştirdiği filmler tema ve içerik açısından büyük çeşitlilik gösterdi.



1972’de genç sinemacıları yüreklendirmek amacıyla Film Polski’nin bir dalı olarak kurulan Film Unit X’in başkanlığına, Polonya Sinemacılar Sendikası Başkanlığı’na seçilen Wajda, Polonya’daki politik durum nedeniyle 1981’de her iki görevinden de istifa etti.



Daha sonra, çalışmalarını tiyatro ve yabancı stüdyolarla ortak film yapımları üzerinde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra Paris’e yerleşti. Polonya dışında birkaç film yönettikten sonra, 1986’da ülkesine döndü. 1989’un başında, yeni Polonya Halk Cumhuriyeti’nde senatörlüğe seçildi.



Andrzej Wajda, çağımızın en çok ödül alan yönetmenlerinden biri. İlk dönem filmlerinden Wajda’nın, duygusal bir tarih yaklaşımı ve romantik bir insan yazgısı kavramından oluşan kendi sanatçı damgasının yaratma yönteminin temellerinin atıldığını görürüz.