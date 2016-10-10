T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen Andrzej Wajda, 90 yaşında hayata veda etti

10 Ekim 2016 15:34

Polonyalı Film Yapımcıları Derneği, hastanede tedavi altına alınan Andrzej Wajda’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sinema alanında hem Polanya hem de Avrupa’nın önemli yönetmenleri arasında sayılıyor.

Wajda’nın fimleri, batıda yaygın bir şekilde izlenen savaş sonrası Polonya filmleri arasında yer aldı. Daha sonra, sinema ve TV için gerçekleştirdiği filmler tema ve içerik açısından büyük çeşitlilik gösterdi.

1972’de genç sinemacıları yüreklendirmek amacıyla Film Polski’nin bir dalı olarak kurulan Film Unit X’in başkanlığına, Polonya Sinemacılar Sendikası Başkanlığı’na seçilen Wajda, Polonya’daki politik durum nedeniyle 1981’de her iki görevinden de istifa etti.

Daha sonra, çalışmalarını tiyatro ve yabancı stüdyolarla ortak film yapımları üzerinde yoğunlaştırdı. Kısa süre sonra Paris’e yerleşti. Polonya dışında birkaç film yönettikten sonra, 1986’da ülkesine döndü. 1989’un başında, yeni Polonya Halk Cumhuriyeti’nde senatörlüğe seçildi.

Andrzej Wajda, çağımızın en çok ödül alan yönetmenlerinden biri. İlk dönem filmlerinden Wajda’nın, duygusal bir tarih yaklaşımı ve romantik bir insan yazgısı kavramından oluşan kendi sanatçı damgasının yaratma yönteminin temellerinin atıldığını görürüz.

ETİKETLER

Andrzej Wajdaoscarpolonyayönetmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24