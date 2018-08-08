Polonyalı şirket, ‘vajinal bira' üretecek

Polonya'da vajinadan elde edilen laktik asitle bira üretilmeye başlandı.

Sputnik’te konuşan ürünün fikir sahibi Wojciech Mann, projenin nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

“Bu fikir aklıma 6-7 sene önce elimde bir bardak Belçika birasıyla otururken aklıma geldi. Biranın neden ekşimtrak bir tadı olduğunu merak ettim. Wikipedia'da kısa bir gezintinin ardından, sebebin laktik asit bakterisi olduğunu öğrendim. İnternette biraz daha gezindikten sonra, aynı bakterinin kadınların vajinasında da bulunduğunu gördüm. Evreka! Hemen bira ile kadın arasında ince bir bağlantı kurdum. İşte fikir böyle ortaya çıktı.”

“Özgün ürün takdim edeceğiz”

Müşterilerden çok sayıda geri bildirim aldıklarını da belirten Mann, şöyle konuştu:

“Pek çok insan bize yazıyor. ABD, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Bazen Rusya ile İskandinavya'dan. Evet, bundan iyi para kazanacağımızı düşünüyoruz. Fakat hala yapacak çok işimiz var. İthalatçılar ve dağıtımcılarla pazarlık yapmak gibi. Bir yıl içerisinde her yerde olacağız ve müşterilerimize bu özgün ürünü takdim edeceğiz.”

Mann, ürünlerinin neden 'normal' bir biradan daha güzel olduğunu ise şöyle açıkladı:

“Vajinadan elde edilmiş laktik asit kullanıyoruz. Bu sıradışı bir tarz. Elbette kullandığımız laktik asit yoğurt, salatalık turşusu ve diğer yemeklerde bulunan laktik asit ile özdeş. Bu doğru. Tıpkı hem buzun erimesi sonucu oluşan suyun hem de mutfakta musluğunuzdan akan suyun H20 olması gibi.”

Mann, ürünün satışına şimdilik Polonya'da başlandığı belirtilirken, Katoviçe şehrinde bulunan Biala Malpa barda 'vajinal bira'ya ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Ürünün kısa sürede dünyanın pek çok farklı noktasına dağıtılacağını ekledi.