Çizgi karakter Winnie the Pooh pantalon giymediği için yasaklandı!

Polonya'da, Tuszyn isimli kasabada alınan yeni bir kararla, çocuk parklarında çizgi karakter Winnie the Pooh figürleri ya da resimleri yer almayacak. Yetkililer yasak hakkında; karakterin pantolon giymediği, çünkü bir cinsiyeti olmadığı, hermafrodit olduğu gibi gerekçeler belirtti.

Bant Magazine'deki habere göre, Meclis Temsilcisi Ryszard Cichy, konuyla ilgili şunları söyledi:

”O ayıyla ilgili tek sıkıntı doğru düzgün bir gardrobunun olmaması. Kendisi sürekli yarı çıplak geziyor ve bu çocuklar için hiç uygun bir durum değil.”

Aynı meclisin bir başka üyesi olan Hanna Jachimska ise rahatsız edici bulduğu başka bir noktaya değindi:

”Bu söyleyeceklerim biraz rahatsız edici olacak ama bir düşünün. Winnie the Pooh’un yaratıcısı A. A. Milne, 60 yaşını geçmiş biriydi ve kendi kimliğiyle ilgili sıkıntıları olduğu için Winnie’nin testislerini kesip atmayı tercih etmişti.”

Türkiye'de de yasak gelmişti

Christopher Robin adlı bir çocuğun, oyuncaklarını kişileştirerek kendi hayal dünyasında yaratmış olduğu hikayelerin anlatıldığı seride, ayı Winnie, küçük domuz Piglet, kaplan Tigger, Tavşan ve eşek Eeyore'un maceraları anlatılıyor. İlk olarak İngiliz yazar A. A. Milne tarafından, kendi çocuğu ve onun oyuncaklarından ilhamla yazılan hikayeler, 1966 yılında Disney tarafından animasyon haline getirildi.

Winnie the Pooh çizgi dizisi, geçtiğimiz yıllarda içinde "domuz" karakteri bulunduğu için TRT tarafından sansüre uğramış; karakterlerin bir kutlama esnasında bira kadehleri tokuşturması nedeniyle de RTÜK'ten ceza almıştı.